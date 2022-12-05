Кириенко назвал одну из особенностей национального русского характера

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко выразил уверенность, что приходить на помощь тому, кому труднее — это черта национального русского характера.

«Это часть нашего культурного кода — приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее — это черта национального русского характера», — приводит его слова РИА Новости.

Кириенко также выразил благодарность всем людям и представителям СМИ, которые продвигают волонтёрские проекты.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что на Западе совсем другой, отличный от российского культурный код.