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Кириенко назвал одну из особенностей национального русского характера

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко выразил уверенность, что приходить на помощь тому, кому труднее — это черта национального русского характера.
Кириенко назвал одну из особенностей национального русского характера
  • РИА Новости

«Это часть нашего культурного кода — приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее — это черта национального русского характера», — приводит его слова РИА Новости.

Кириенко также выразил благодарность всем людям и представителям СМИ, которые продвигают волонтёрские проекты.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что на Западе совсем другой, отличный от российского культурный код.

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