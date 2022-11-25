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Путин заявил, что после распада СССР многие хотели жить «как в Париже»

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Президент России Владимир Путин заявил, что многие россияне после распада СССР хотели жить как в Париже, но выяснилось, что там другой культурный код.
Путин заявил, что после распада СССР многие хотели жить «как в Париже»
  • РИА Новости

«Мы находились в состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнётся сладкая жизнь, завтра мы будем жить как в Париже и ещё где-то», — заявил он на встрече с матерями участников специальной военной операции.

Путин добавил, что в настоящий момент многим не хочется жить как в Париже.

Российский лидер объяснил это тем, что на Западе отличный от российского культурный код.

Ранее Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.

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