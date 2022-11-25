Путин заявил, что после распада СССР многие хотели жить «как в Париже»
- РИА Новости
«Мы находились в состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнётся сладкая жизнь, завтра мы будем жить как в Париже и ещё где-то», — заявил он на встрече с матерями участников специальной военной операции.
Путин добавил, что в настоящий момент многим не хочется жить как в Париже.
Российский лидер объяснил это тем, что на Западе отличный от российского культурный код.
Ранее Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.