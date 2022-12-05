Петербургский налоговый форум пройдёт 8—9 декабря
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Об этом сообщает ФАН.
Организаторы — правительство города и городское управление ФНС.
Участники обсудят вопросы в сфере налогообложения, а также выстраивание конструктивного диалога между представителями органов власти и предпринимательства.
Тема пленарного заседания — «Трансформация налогового администрирования: диалог, доверие, сокращение издержек».
Ранее сообщалось, что Татарстанский машиностроительный форум будет проходить с 7 по 9 декабря в Казани.