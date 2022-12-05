Петербургский налоговый форум пройдёт 8—9 декабря

Петербургский налоговый форум будет проходить с 8 по 9 декабря. Ожидаются более 600 делегатов.

Об этом сообщает ФАН.

Организаторы — правительство города и городское управление ФНС.

Участники обсудят вопросы в сфере налогообложения, а также выстраивание конструктивного диалога между представителями органов власти и предпринимательства.

Тема пленарного заседания — «Трансформация налогового администрирования: диалог, доверие, сокращение издержек».

Ранее сообщалось, что Татарстанский машиностроительный форум будет проходить с 7 по 9 декабря в Казани.