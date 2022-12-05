Татарстанский машиностроительный форум состоится 7—9 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга Татарстана.
Как ожидается, в форуме примут участие более 3000 гостей из 40 регионов России и шести стран.
Будут представлены инновационные материалы и технологии в сфере машиностроения. Участники также обсудят возможности импортозамещения.
Кроме того, запланирована выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань».
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с властями Белоруссии о поставках продукции в рамках программы импортозамещения.
Одно из направлений — машиностроение.