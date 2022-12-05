Татарстанский машиностроительный форум состоится 7—9 декабря

Татарстанский машиностроительный форум будет проходить с 7 по 9 декабря в Казани.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга Татарстана.

Как ожидается, в форуме примут участие более 3000 гостей из 40 регионов России и шести стран.

Будут представлены инновационные материалы и технологии в сфере машиностроения. Участники также обсудят возможности импортозамещения.

Кроме того, запланирована выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань».

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с властями Белоруссии о поставках продукции в рамках программы импортозамещения.

Одно из направлений — машиностроение.