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Татарстанский машиностроительный форум состоится 7—9 декабря

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Татарстанский машиностроительный форум будет проходить с 7 по 9 декабря в Казани.
Татарстанский машиностроительный форум состоится 7—9 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга Татарстана.

Как ожидается, в форуме примут участие более 3000 гостей из 40 регионов России и шести стран.

Будут представлены инновационные материалы и технологии в сфере машиностроения. Участники также обсудят возможности импортозамещения.

Кроме того, запланирована выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань».

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с властями Белоруссии о поставках продукции в рамках программы импортозамещения.

Одно из направлений — машиностроение.

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