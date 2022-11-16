В Челябинской области рассказали о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Вопрос кооперации между Челябинской областью и Белоруссией — это направление, в котором мы заинтересованы. Ряд компаний покинули рынок. При этом появилась возможность не просто заместить импорт, но и создать продукцию нового уровня», — заявил Текслер.
Одно из направлений — машиностроение.
Ранее сообщалось, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Турецкой Республикой.