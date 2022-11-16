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В Челябинской области рассказали о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с властями Белоруссии о поставках продукции в рамках программы импортозамещения.
В Челябинской области рассказали о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Вопрос кооперации между Челябинской областью и Белоруссией — это направление, в котором мы заинтересованы. Ряд компаний покинули рынок. При этом появилась возможность не просто заместить импорт, но и создать продукцию нового уровня», — заявил Текслер.

Одно из направлений — машиностроение.

Ранее сообщалось, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Турецкой Республикой.

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