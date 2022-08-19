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Тюменская область договорилась о сотрудничестве с Турцией

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Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Турецкой Республикой.
Тюменская область договорилась о сотрудничестве с Турцией
  • Gettyimages.ru
  • © electravk

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр областного правительства.

«Наращивание объёмов российско-турецкого экспорта и содействие росту взаимных инвестиций — главная цель подписанного соглашения между ассоциацией «Российско-Турецкий диалог» и фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», — отмечается в сообщении.

За 2021 год область экспортировала в Турцию товаров на сумму, превышающую 11 млрд рублей. В частности, это полимерные материалы, пластмассы и изделия из них, передаёт «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что производители Тульской области наладят бизнес-сотрудничество с Азербайджаном.

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