Тюменская область договорилась о сотрудничестве с Турцией
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр областного правительства.
«Наращивание объёмов российско-турецкого экспорта и содействие росту взаимных инвестиций — главная цель подписанного соглашения между ассоциацией «Российско-Турецкий диалог» и фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», — отмечается в сообщении.
За 2021 год область экспортировала в Турцию товаров на сумму, превышающую 11 млрд рублей. В частности, это полимерные материалы, пластмассы и изделия из них, передаёт «Вслух.ру».
Ранее сообщалось, что производители Тульской области наладят бизнес-сотрудничество с Азербайджаном.