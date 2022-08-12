Производители Тульской области наладят бизнес-сотрудничество с Азербайджаном

Тульские производители посетили Баку с деловым визитом. Поездку в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» организовал региональный Центр поддержки экспорта при содействии областного правительства.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В состав делегации вошли представители экспортно ориентированных предприятий.

По итогам поездки были заключены предварительные договорённости о поставках пробных партий тульской продукции в крупнейшие торговые сети Азербайджана, а также об участии тульских компаний в проектах в сфере строительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье и китайская провинция Шаньдун подписали меморандум о сотрудничестве.