Пожар в многоэтажном здании в Краснодаре ликвидирован
Пожар в многоэтажном здании в центре Краснодара, в котором расположен ресторан, ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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«20:29 полная ликвидация, пострадавших нет», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что спасены десять человек.
Ранее стало известно, что в городе Заволжье произошёл хлопок газа в доме. После взрыва начался пожар на площади 30 кв. м.
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