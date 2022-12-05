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Пожар в многоэтажном здании в Краснодаре ликвидирован

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Пожар в многоэтажном здании в центре Краснодара, в котором расположен ресторан, ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Пожар в многоэтажном здании в Краснодаре ликвидирован
  • Gettyimages.ru

«20:29 полная ликвидация, пострадавших нет», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что спасены десять человек.

Ранее стало известно, что в городе Заволжье произошёл хлопок газа в доме. После взрыва начался пожар на площади 30 кв. м.

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