Взрыв газа произошёл в доме в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В городе Заволжье около 10:00 произошёл взрыв газа в жилом доме», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в результате взрыва произошло возгорание на площади примерно 30 кв. м.
Из здания были оперативно эвакуированы 18 человек, включая троих детей.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Ярославле произошёл взрыв газа, обрушилась кровля.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.