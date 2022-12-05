Взрыв газа произошёл в доме в Нижегородской области

Взрыв газа произошёл в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В городе Заволжье около 10:00 произошёл взрыв газа в жилом доме», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в результате взрыва произошло возгорание на площади примерно 30 кв. м.

Из здания были оперативно эвакуированы 18 человек, включая троих детей.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Ярославле произошёл взрыв газа, обрушилась кровля.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.