Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле

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В СК по Ярославской области заявили о возбуждении уголовного дела после взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле.
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает на своей странице во «ВКонтакте».

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 5 декабря в жилом доме по улице Кузнецова Ленинского района произошёл хлопок бытового газа, в результате которого пострадал 40-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Ярославле произошёл взрыв газа, обрушилась кровля.

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