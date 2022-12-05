«Российская неделя здравоохранения» открылась в Москве

В Москве начал работу научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения».

Об этом сообщает НТВ.

«Очень важно отметить, что выставка выросла. В этом году 105 компаний прибавилось у нас к результату прошлого года, и, что, наверное, самое главное, больше половины из них — это российские компании. Нам удалось выйти на реальное импортозамещение», — заявил Алексей Вялкин, генеральный директор АО «Экспоцентр».

В течение четырёх дней участники, в том числе медики, фармацевты, чиновники и предприниматели, будут обсуждать вопросы отечественной медицины.

Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжается проект по развитию медицинской инфраструктуры, в том числе амбулаторного звена здравоохранения.