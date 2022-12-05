В Удмуртии открыли мемориальную доску в честь директора Ижевского механического завода

В Ижевске открыли мемориальную доску в честь директора Ижевского механического завода Василия Чугуевского, который возглавлял предприятие с 1980 по 2002 годы.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

При Чугуевском производственные мощности завода увеличились более чем в два раза, также были расширены многие виды производства и созданы новые.

Чугуевский был вице-президентом Союза российских оружейников, председателем промышленно-экономической ассоциации «Развитие», советником президента Удмуртии по вопросам промышленности. Он скончался в 2002 году, напоминает интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальной доски основателю отечественной школы пренатальной диагностики наследственных и врождённых заболеваний Владиславу Баранову.