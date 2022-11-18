В Петербурге открыли мемориальную доску генетику Владиславу Баранову

В Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальной доски основателю отечественной школы пренатальной диагностики наследственных и врождённых заболеваний Владиславу Баранову.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Мемориальную доску открыли в НИИ акушерства и гинекологии имени Отта в день старта научно-практической конференции «Поэзия генома».

«Личный вклад Владислава Баранова в развитие городской системы здравоохранения Петербурга неоценим. Под его руководством была организована служба пренатальной диагностики нашего города. Он первый в Петербурге внедрил методы ДНК-диагностики в клиническую практику и подготовил целую плеяду высококвалифицированных специалистов», — подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в подмосковном посёлке Монино прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Александра Белякова.