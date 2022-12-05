Автоэксперт Попов посоветовал своевременно менять моторное масло

Автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по эксплуатации машины.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что моторное масло лучше менять своевременно.

«За наличием антифриза нужно следить. Эта жидкость высокотекучая и может уходить даже через микроскопические негерметичности в системе охлаждения. В этом случае её надо доливать», — отметил эксперт.

По его словам, трансмиссионное масло в автоматических коробках нужно обязательно менять.

«Потому что там используются хитрые фрикционные планетарные редукторы», — пояснил он.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.