Арестованный за фейки об армии России колумбиец рассказал, как работали его кураторы

Арестованный за рассылку СМС с фейками об армии России колумбиец рассказал RT, что писали в этих сообщениях его зарубежные кураторы.

«Я видел, что идут какие-то отрывки, эсэмэски, ругань. Примерно в контексте: «Тебя обманывают, твой командир тебя обманывает, это всё неправда, ты идёшь на верную смерть»... И были отрывки ответов. Люди ругались матом, что это всё неправда, отстань от меня», — говорит Альберто Энрике Хиральдо Сарай.

Мужчина сообщил, что с помощью QR-кода он должен был лишь устанавливать на специально закупленные телефоны программу удалённого доступа.

Дальнейшую рассылку сообщений, дискредитирующих российскую армию, якобы делали некие операторы. От колумбийца требовали всегда держать устройства заряженными.

При этом зарубежные кураторы убеждали мужчину, что его работа «помогает начинающим журналистам».

Подробнее — в интервью, которое Сарай дал корреспонденту RT Игорю Жданову.

5 декабря Следственный комитет завершил расследование дела против колумбийца.

С 5 марта по 9 апреля он, имея вид на жительство в России, за деньги обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в Москве мобильных устройств, с которых затем российским абонентам массово рассылались ложные сообщения о военных армии России.