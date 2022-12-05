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В России с 12 по 25 декабря пройдёт тестирование «Знаток Русского Донбасса»

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В Москве прошла пресс-конференция Всенародного тестирования «Знаток Русского Донбасса», на которой организаторы рассказали о том, как будет проходить мероприятие.
В России с 12 по 25 декабря пройдёт тестирование «Знаток Русского Донбасса»
  • РИА Новости

Как сообщили на пресс-конференции, для прохождения первого онлайн-этапа нужно зарегистрироваться до 25 декабря на сайте znatokdonbassa.ru.

Онлайн-тестирование будет проводиться с 12 по 25 декабря. Оно будет состоять из трёх уровней вопросов, а 15 января на официальном сайте тестирования и в социальных сетях проекта будет опубликован список участников, прошедших во второй этап тестирования.

После тестирования 27 лучших участников будут приглашены в Донецк, где состоится финал проекта на телеканале «Юнион».

Участники финала смогут пообщаться с представителями научного сообщества ДНР, разработчиками доктрины «Русский Донбасс» и обменяться знаниями и опытом с лучшими из лучших.

Также каждый финалист будет награждён памятными призами и сувенирной продукцией от организаторов проекта.

Организатором мероприятия является общественная организация «Русский центр», мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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