Один человек пострадал в ЧП с газовым баллоном в Воронежской области

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Один человек пострадал в результате инцидента с газовым баллоном в трёхэтажном жилом доме в Воронежской области.
Один человек пострадал в ЧП с газовым баллоном в Воронежской области
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Об этом сообщает правительство региона.

«В Кантемировке Воронежской области в трёхэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стёкол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Власти отмечают, что держат ситуацию на контроле. 

Ранее стало известно, что в городе Заволжье произошёл хлопок газа в доме. После взрыва начался пожар на площади 30 кв. м.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

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