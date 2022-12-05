Один человек пострадал в ЧП с газовым баллоном в Воронежской области
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Об этом сообщает правительство региона.
«В Кантемировке Воронежской области в трёхэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стёкол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.
Власти отмечают, что держат ситуацию на контроле.
Ранее стало известно, что в городе Заволжье произошёл хлопок газа в доме. После взрыва начался пожар на площади 30 кв. м.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.