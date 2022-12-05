Один человек пострадал в ЧП с газовым баллоном в Воронежской области

Один человек пострадал в результате инцидента с газовым баллоном в трёхэтажном жилом доме в Воронежской области.

Об этом сообщает правительство региона.

«В Кантемировке Воронежской области в трёхэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стёкол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Власти отмечают, что держат ситуацию на контроле.

Ранее стало известно, что в городе Заволжье произошёл хлопок газа в доме. После взрыва начался пожар на площади 30 кв. м.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.