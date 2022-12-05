Росприроднадзор назвал возможной причиной гибели тюленей в Дагестане недостаток кислорода

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24» назвала основную версию гибели тюленей в Дагестане.

Предполагается, что выбросы природного газа могли вызвать гипоксию у тюленей.

«Да, действительно, учёные высказывают именно это предположение. Пока это основная версия», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопрос о версии с выбросами природного газа.

3 декабря на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей. Позднее сообщалось, что число увеличилось до 2,5 тыс.