Росприроднадзор назвал возможной причиной гибели тюленей в Дагестане недостаток кислорода
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Предполагается, что выбросы природного газа могли вызвать гипоксию у тюленей.
«Да, действительно, учёные высказывают именно это предположение. Пока это основная версия», — цитирует её ТАСС.
Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопрос о версии с выбросами природного газа.
3 декабря на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей. Позднее сообщалось, что число увеличилось до 2,5 тыс.