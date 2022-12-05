В Кремле не обсуждают тему ограничений для покинувших Россию граждан

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В Кремле не ведётся дискуссий на тему ограничений для покинувших Россию граждан и стимулах для их возвращения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле не обсуждают тему ограничений для покинувших Россию граждан
  • РИА Новости

«Конечно, лучше, чтобы это участники дискуссии комментировали в данном случае. Не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я сейчас оставлю без комментариев», — сказал он.

Он отметил, что в Кремле никаких обсуждений на эту тему не ведётся.

Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас ранее не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.

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