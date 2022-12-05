Новейший корвет ЧФ «Меркурий» пройдёт испытания в Балтийском море

Корвет Черноморского флота «Меркурий», построенный на судостроительном заводе «Северная верфь», вышел в Балтийское море на ходовые испытания.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Минобороны России.

Проверка манёвренных характеристик, работоспособности систем, механизмов и вооружения корвета продлится несколько дней, после чего корабль вернётся на завод.

Корвет «Меркурий» — носитель современного ракетного оружия морского базирования, он имеет значительный модернизационный потенциал.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что военнослужащие из состава спасательных парашютно-десантных групп морской авиации Балтфлота (БФ) провели тренировочные мероприятия по спасению потерпевших и выполнению парашютных прыжков с вертолёта Ми-8 на территории Калининградской области.