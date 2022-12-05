В МЧС России заявили, что будут добиваться внеплановых проверок газонаполнительных станций

МЧС России будет добиваться проведения внеплановых проверок газонаполнительных станций.

Об этом заявил замглавы МЧС — главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

«МЧС будет инициировать через органы прокуратуры проведения внеплановых проверок газонаполнительных станций и газополнительных пунктов совместно с Ростехнадзором», — цитирует его РИА Новости.

По словам Супруновского, такие проверки могут быть проведены в ближайшее время.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.

Как сообщил глава МЧС России Александр Куренков, причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.