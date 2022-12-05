Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её Telegram.
«От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске», — написала она.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Согласно последним данным, в результате частичного обрушения здания погибли шесть человек.