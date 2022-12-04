Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до двух
Число погибших в результате обрушения части дома в Нижневартовске возросло до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
- РИА Новости
«По уточнённым данным, погибли два человека, восемь травмированы», — говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, под завалами находятся три человека.
Ранее сообщалось, что два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске.
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