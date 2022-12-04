Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до двух

Число погибших в результате обрушения части дома в Нижневартовске возросло до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

РИА Новости

«По уточнённым данным, погибли два человека, восемь травмированы», — говорится в сообщении. Согласно предварительной информации, под завалами находятся три человека. Ранее сообщалось, что два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске.