Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до двух

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Число погибших в результате обрушения части дома в Нижневартовске возросло до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до двух
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, погибли два человека, восемь травмированы», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, под завалами находятся три человека.

Ранее сообщалось, что два этажа обрушились в жилом доме в Нижневартовске.

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