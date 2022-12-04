Мирошник заявил о наличии проблем с соцвыплатами в Кременной из-за отсутствия интернета

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о наличии проблем с социальными выплатами в Кременной из-за отсутствия интернета.

Как он объяснил ТАСС, банки работают нестабильно из-за отсутствия интернета.

«В Кременной интернета нет, мобильная телефонная связь тоже отсутствует... Социальные выплаты положены многим из оставшихся жителей. Но получить их достаточно сложно, банковские учреждения тоже слишком зависимы от электроэнергии», — сказал Мирошник.

Он также добавил, что все городские школы переведены на дистанционный формат обучения.

Ранее Мирошник рассказал, что в магазинах Кременной продуктов достаточно, но не хватает медикаментов, многие аптеки закрыты.