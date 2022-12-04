Мирошник заявил о наличии проблем с соцвыплатами в Кременной из-за отсутствия интернета

Короткая ссылка
Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о наличии проблем с социальными выплатами в Кременной из-за отсутствия интернета.
Мирошник заявил о наличии проблем с соцвыплатами в Кременной из-за отсутствия интернета
  • РИА Новости

Как он объяснил ТАСС, банки работают нестабильно из-за отсутствия интернета.

«В Кременной интернета нет, мобильная телефонная связь тоже отсутствует... Социальные выплаты положены многим из оставшихся жителей. Но получить их достаточно сложно, банковские учреждения тоже слишком зависимы от электроэнергии», — сказал Мирошник.

Он также добавил, что все городские школы переведены на дистанционный формат обучения. 

Ранее Мирошник рассказал, что в магазинах Кременной продуктов достаточно, но не хватает медикаментов, многие аптеки закрыты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить