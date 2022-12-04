В МЧС сообщили о гибели четырёх человек при пожаре в частном доме в Оренбурге
«Первыми прибывшим подразделениями было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Звеньями газодымозащитной службы было обнаружено четверо погибших», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ликвидации возгорания участвуют 27 специалистов и 9 единиц техники. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми пострадали три человека.
30 ноября около часа дня поступили сообщения о том, что загорелась кровля цеха Пермской ТЭЦ-9.
Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв. м.