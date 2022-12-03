В ОАК заявили о передаче армии России партии истребителей Су-35С

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Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.
В ОАК заявили о передаче армии России партии истребителей Су-35С
  • РИА Новости

«Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны России очередную партию новых самолётов Су-35С», — говорится в заявлении.

Отмечается, что обеспечение ВС России военной техникой и сроки поставок находятся на контроле Координационного совета при правительстве.

«Промышленность не подводит, в частности, авиакластер Ростеха обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание, и восстановление лётной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы вооружённых сил»», — заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Ранее стало известно, что ОАК передала армии России партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130. 

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