В ОАК заявили о передаче армии России партии истребителей Су-35С
- РИА Новости
«Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны России очередную партию новых самолётов Су-35С», — говорится в заявлении.
Отмечается, что обеспечение ВС России военной техникой и сроки поставок находятся на контроле Координационного совета при правительстве.
«Промышленность не подводит, в частности, авиакластер Ростеха обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание, и восстановление лётной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы вооружённых сил»», — заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Ранее стало известно, что ОАК передала армии России партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130.