Узнать больше

В ОАК заявили о передаче Минобороны России партии самолётов Су-30СМ2 и Як-130

Короткая ссылка
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала армии России партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина России.

«Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130», — говорится в заявлении.

Глава ОАК добавил, что компания продолжает выполнять свои обязательства в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее в ОАК рассказали о первом полёте модернизированного самолёта пятого поколения Су-57.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить