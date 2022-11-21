В ОАК заявили о передаче Минобороны России партии самолётов Су-30СМ2 и Як-130
«Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130», — говорится в заявлении.
Глава ОАК добавил, что компания продолжает выполнять свои обязательства в рамках государственного оборонного заказа.
Ранее в ОАК рассказали о первом полёте модернизированного самолёта пятого поколения Су-57.