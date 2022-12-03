Экономист Финогенова: жильцы могут отказаться от ряда допуслуг управляющей компании
- РИА Новости
По её словам, отказаться от оплаты воды, водоотведения, отопления, электричества и газа нельзя.
«Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах», — заявила Финогенова в интервью агентству «Прайм».
Ранее адвокат Олег Сухов заявил, что если поставщик коммунальных услуг или ресурсоснабжающая организация нарушают правила расчёта, то можно обратиться в суд.