Экономист Финогенова: жильцы могут отказаться от ряда допуслуг управляющей компании

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Жильцы могут отказаться от ряда дополнительных услуг, которые предоставляет управляющая компания. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Экономист Финогенова: жильцы могут отказаться от ряда допуслуг управляющей компании
  • РИА Новости

По её словам, отказаться от оплаты воды, водоотведения, отопления, электричества и газа нельзя.

«Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах», — заявила Финогенова в интервью агентству «Прайм».

Ранее адвокат Олег Сухов заявил, что если поставщик коммунальных услуг или ресурсоснабжающая организация нарушают правила расчёта, то можно обратиться в суд.

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