Адвокат Сухов рассказал, что делать при получении завышенного счёта на оплату ЖКУ

Адвокат Олег Сухов заявил, что если поставщик коммунальных услуг или ресурсоснабжающая организация нарушают правила расчёта, то можно обратиться в суд.

«Такие тяжбы встречаются. Иногда они заканчиваются в пользу граждан. Но такие дела встречаются редко», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, лучше сначала написать обращение в Государственную жилищную инспекцию своего региона или в прокуратуру.

«Контролирующие органы выявят ошибку (если она есть) и отчитаются перед вышестоящими органами — отреагировали на обращение гражданина и пресекли нарушение закона», — отметил Сухов.

Как считает эксперт, при завышении тарифов со стороны поставщиков ЖКУ можно обратиться и в региональное управление ФАС России.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.