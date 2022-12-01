Адвокат Сухов рассказал, что делать при получении завышенного счёта на оплату ЖКУ
- РИА Новости
«Такие тяжбы встречаются. Иногда они заканчиваются в пользу граждан. Но такие дела встречаются редко», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, лучше сначала написать обращение в Государственную жилищную инспекцию своего региона или в прокуратуру.
«Контролирующие органы выявят ошибку (если она есть) и отчитаются перед вышестоящими органами — отреагировали на обращение гражданина и пресекли нарушение закона», — отметил Сухов.
Как считает эксперт, при завышении тарифов со стороны поставщиков ЖКУ можно обратиться и в региональное управление ФАС России.
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