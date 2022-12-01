Адвокат Сухов рассказал, что делать при получении завышенного счёта на оплату ЖКУ

Короткая ссылка
Адвокат Олег Сухов заявил, что если поставщик коммунальных услуг или ресурсоснабжающая организация нарушают правила расчёта, то можно обратиться в суд.
Адвокат Сухов рассказал, что делать при получении завышенного счёта на оплату ЖКУ
  • РИА Новости

«Такие тяжбы встречаются. Иногда они заканчиваются в пользу граждан. Но такие дела встречаются редко», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, лучше сначала написать обращение в Государственную жилищную инспекцию своего региона или в прокуратуру.

«Контролирующие органы выявят ошибку (если она есть) и отчитаются перед вышестоящими органами — отреагировали на обращение гражданина и пресекли нарушение закона», — отметил Сухов.

Как считает эксперт, при завышении тарифов со стороны поставщиков ЖКУ можно обратиться и в региональное управление ФАС России.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить