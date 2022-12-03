«Военная мысль»: Россия подготовила ответ на провокации ВМС США в акватории Севморпути

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В Минобороны сообщили о подготовке России к возможным провокациям кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути путём увеличения средств поражения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал для военачальников «Военная мысль», выпускаемый Минобороны России, американские корабли могут осуществлять манёвры вблизи мест дислокации войск Северного флота или Восточного военного округа. В ведомстве также предположили, что ВМС США могут сбросить опасные химвещества в воду и впоследствии обвинить в загрязнении окружающей среды Россию.

В целях противодействия возможным провокациям Минобороны совместно с ФСБ разработало комплекс мер.

«Наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, увеличение интенсивности полётов авиации ВС России и ФСБ России, установление слежения оружием за кораблями, а также выполнение практических действий силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс нарастит своё присутствие «от Чёрного до Балтийского моря».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО вблизи границ России с февраля выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек.

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