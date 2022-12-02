В Оренбургской области зарегистрировали 19 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 19 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 240 340 жителей. Вылечились 235 969 человек, в том числе 18 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге сделать прививку от COVID-19 можно в 161 пункте. Также работают выездные бригады, передаёт kp.ru.

«В городе в восьми стационарах развёрнуто более 2 тыс. инфекционных коек», — отметили в пресс-службе Смольного.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.