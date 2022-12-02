В Севастополе зафиксировали 21 случай COVID-19 за сутки

В Севастополе зафиксировали 21 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии в городе заболели 96 639 человек.

По данным сайта городского правительства, прививку от коронавируса сделали 363 435 жителей, оба компонента вакцины получили 325 645.

Также стало известно, что в Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гриппом, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Особенностью этого года является то, что подъём заболеваемости гриппом сопровождается и подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией», — сказала Марина Петренко, заместитель министра здравоохранения региона, врач-инфекционист.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.