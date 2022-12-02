В Челябинской области зарегистрировали 100 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Лечение продолжают 1386 жителей региона. Общее число заболевших достигло 393 728.
Тем временем в Волгоградской области прививку против гриппа сделали почти 1,3 млн человек, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Кампания началась в августе.
Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.