В Челябинской области зарегистрировали 100 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 100 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Лечение продолжают 1386 жителей региона. Общее число заболевших достигло 393 728.

Тем временем в Волгоградской области прививку против гриппа сделали почти 1,3 млн человек, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Кампания началась в августе.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.