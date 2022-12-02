В Москве запустили горячую линию по профилактике гриппа

В Москве в пятницу, 2 декабря, запустили горячую линию Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт столичного управления ведомства.

«Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку против гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками», — рассказали в управлении.

Также можно получить рекомендации — например, как уберечь детей от простудных заболеваний, как правильно носить медицинскую маску.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.