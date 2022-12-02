Эксперт по сертификации Курбатова напомнила о пожароопасности гирлянд

Руководитель центра сертификации и специалист по сертификации продукции Единого портала бизнес-услуг «1окно» Екатерина Курбатова напомнила, что некоторые гирлянды могут быть пожароопасны.

«Короткое замыкание может случиться из-за некачественного и дешёвого сырья, из которого выполнена гирлянда. Поэтому на её покупке лучше не экономить», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, при выборе гирлянды нужно внимательно осмотреть товар на предмет повреждений или оголённых участков.

«Часто производители используют для изготовления гирлянд некачественные или даже опасные материалы. Зачастую такие дешёвые товары имеют неприятный и резкий запах. При их использовании существует риск аллергии или отравления, а при нагревании — всё тот же риск возгорания», — отметила Курбатова.

Она советует обращать внимание на этикетку и по возможности запрашивать у продавца разрешительную документацию.

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