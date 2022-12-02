Эксперт по сертификации Курбатова напомнила о пожароопасности гирлянд
- РИА Новости
«Короткое замыкание может случиться из-за некачественного и дешёвого сырья, из которого выполнена гирлянда. Поэтому на её покупке лучше не экономить», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, при выборе гирлянды нужно внимательно осмотреть товар на предмет повреждений или оголённых участков.
«Часто производители используют для изготовления гирлянд некачественные или даже опасные материалы. Зачастую такие дешёвые товары имеют неприятный и резкий запах. При их использовании существует риск аллергии или отравления, а при нагревании — всё тот же риск возгорания», — отметила Курбатова.
Она советует обращать внимание на этикетку и по возможности запрашивать у продавца разрешительную документацию.
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