Эксперт по сертификации Курбатова напомнила о пожароопасности гирлянд

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Руководитель центра сертификации и специалист по сертификации продукции Единого портала бизнес-услуг «1окно» Екатерина Курбатова напомнила, что некоторые гирлянды могут быть пожароопасны.
Эксперт по сертификации Курбатова напомнила о пожароопасности гирлянд
  • РИА Новости

«Короткое замыкание может случиться из-за некачественного и дешёвого сырья, из которого выполнена гирлянда. Поэтому на её покупке лучше не экономить», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, при выборе гирлянды нужно внимательно осмотреть товар на предмет повреждений или оголённых участков.

«Часто производители используют для изготовления гирлянд некачественные или даже опасные материалы. Зачастую такие дешёвые товары имеют неприятный и резкий запах. При их использовании существует риск аллергии или отравления, а при нагревании — всё тот же риск возгорания», — отметила Курбатова.

Она советует обращать внимание на этикетку и по возможности запрашивать у продавца разрешительную документацию.

Ранее кандидат физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук Максим Назаренко рассказал о самых пожароопасных бытовых приборах.

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