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Физик Назаренко посоветовал использовать обогреватель по инструкции

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Кандидат физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук Максим Назаренко рассказал о самых пожароопасных бытовых приборах.
Физик Назаренко посоветовал использовать обогреватель по инструкции
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Mikheev / EyeEm

В беседе с Life.ru он назвал, в частности, обогреватели и конвекторы.

«Совершенно необходимо следовать инструкции и использовать обогреватель так, чтобы он не был ничем накрыт или прижат. Горячий воздух должен свободно и равномерно циркулировать по помещению, не должно быть зон задержки и перегрева», — заявил эксперт.

По его словам, пожароопасными также могут быть лампы накаливания и их галогенные версии.

Кроме того, по мнению Назаренко, опасность представляют холодильники, стиральные машины и электроплиты с дефектами.

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