Суд арестовал главного инспектора по маломерным судам Москвы Зотова

Суд арестовал заместителя начальника главного управления МЧС по г. Москве, главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова по подозрению в получении взятки.

РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года», — сказали РИА Новости в суде. Накануне стало известно, что Сергей Зотов задержан по подозрению в получении взятки.