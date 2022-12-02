Суд арестовал главного инспектора по маломерным судам Москвы Зотова

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Суд арестовал заместителя начальника главного управления МЧС по г. Москве, главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова по подозрению в получении взятки.
Суд арестовал главного инспектора по маломерным судам Москвы Зотова
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года», — сказали РИА Новости в суде.

Накануне стало известно, что Сергей Зотов задержан по подозрению в получении взятки.

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