Суд арестовал главного инспектора по маломерным судам Москвы Зотова
Суд арестовал заместителя начальника главного управления МЧС по г. Москве, главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова по подозрению в получении взятки.
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года», — сказали РИА Новости в суде.
Накануне стало известно, что Сергей Зотов задержан по подозрению в получении взятки.
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