Замминистра финансов Моисеев считает, что долларовые запасы россиян нужно заместить золотом

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Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что запасы россиян в долларах, которые «лежат по банкам в огородах», нужно заместить золотом.
Замминистра финансов Моисеев считает, что долларовые запасы россиян нужно заместить золотом
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Об этом он сказал в ходе совещания со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Как пишет агентство «Прайм», в марте в России приняли закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц. В июле был принят закон, освобождающий от НДФЛ доходы граждан от продажи золота.

По словам Моисеева, принятые меры поспособствовали тому, что в России реализация золота населению выросла в десять раз. Замглавы Минфина считает, что «этого мало всё равно».

«Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России может ввести ограничения на вывоз драгоценных металлов физическими лицами, в случае если его объём будет превышать допустимый.

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