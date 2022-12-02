Замминистра финансов Моисеев считает, что долларовые запасы россиян нужно заместить золотом
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Об этом он сказал в ходе совещания со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Как пишет агентство «Прайм», в марте в России приняли закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц. В июле был принят закон, освобождающий от НДФЛ доходы граждан от продажи золота.
По словам Моисеева, принятые меры поспособствовали тому, что в России реализация золота населению выросла в десять раз. Замглавы Минфина считает, что «этого мало всё равно».
«Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России может ввести ограничения на вывоз драгоценных металлов физическими лицами, в случае если его объём будет превышать допустимый.