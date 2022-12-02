В Калмыкии с 3 декабря вводят карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ

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В Калмыкии с 3 декабря введут карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача республики Джангара Санджиева.
В Калмыкии с 3 декабря вводят карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ
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По его словам, эпидемическая ситуация в регионе резко ухудшилась: с 28 ноября по 1 декабря произошло превышение эпидпорога, в том числе в Элисте.

Он рассказал, что за четыре дня заболели 3,1 тыс. человек — заболеваемость в два раза выше, чем за прошлую неделю.

«В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ с 3 декабря в Калмыкии введён карантин», — заявил Санджиев.

Он также сообщил, что, согласно результатам лабораторного исследования, заболеваемость связана с циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) pdm09.

В Элисте с 29 ноября ввели ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ. 

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