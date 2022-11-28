В Элисте вводят ограничительные меры из-за распространения гриппа и ОРВИ

В Элисте с 29 ноября вводят ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева.

По словам Санджиева, в регионе ухудшилась эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ.

Он сообщил, что с 21 по 27 ноября в Элисте выросла заболеваемость ОРВИ среди детей в возрасте 7—14 лет в 1,7 раза по сравнению с предыдущей неделей.

«В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ в Элисте с 29 ноября вводятся ограничительные мероприятия», — заявил Санджиев.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Также главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.