В Элисте вводят ограничительные меры из-за распространения гриппа и ОРВИ
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По словам Санджиева, в регионе ухудшилась эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ.
Он сообщил, что с 21 по 27 ноября в Элисте выросла заболеваемость ОРВИ среди детей в возрасте 7—14 лет в 1,7 раза по сравнению с предыдущей неделей.
«В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ в Элисте с 29 ноября вводятся ограничительные мероприятия», — заявил Санджиев.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).
Также главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.