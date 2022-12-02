Генпрокурор России потребовал признать террористической организацию «Маньяки. Культ убийств»

Короткая ссылка
Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал признать террористической украинскую организацию «Маньяки. Культ убийств» (М.К.У.) и запретить её.
Генпрокурор России потребовал признать террористической организацию «Маньяки. Культ убийств»
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.

По его словам, генпрокурор направил в Верховный суд России соответствующее административное исковое заявление.

В сентябре ФСБ рассказала о выявлении сторонников террористического движения «Колумбайн»* и украинской радикальной группировки «Маньяки. Культ убийств» (М.К.У.) в регионах России.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить