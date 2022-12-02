Генпрокурор России потребовал признать террористической организацию «Маньяки. Культ убийств»
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.
По его словам, генпрокурор направил в Верховный суд России соответствующее административное исковое заявление.
В сентябре ФСБ рассказала о выявлении сторонников террористического движения «Колумбайн»* и украинской радикальной группировки «Маньяки. Культ убийств» (М.К.У.) в регионах России.
* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.