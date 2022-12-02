Сомнолог Вострухова заявила, что бессонница может усугубить депрессию

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Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Ильинской больницы Светлана Вострухова заявила, что бессонница может быть опасна для здоровья.
Сомнолог Вострухова заявила, что бессонница может усугубить депрессию
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«Центры сна и бодрствования в головном мозге находятся в той же зоне, где и центры регуляции гормональной, иммунной и вегетативной нервной систем, а также центры голода и насыщения. Поэтому длительно существующая бессонница приводит к снижению памяти, повышенной тревожности, снижению иммунитета, нарушениям гормонального фона, развитию или усугублению депрессии и так далее», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, к врачу стоит обратиться, если на засыпание у вас уходит более 30 минут, вы просыпаетесь среди ночи и долго не можете уснуть вновь.

Другими поводами обратиться за помощью являются дневная сонливость, отсутствие бодрости после пробуждения.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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