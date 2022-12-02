Помощник президента России Дмитрий Миронов заявил, что кандидатов в российский кадровый резерв обяжут предоставлять сведения о доходах.

Об этом он сказал на заседании комиссии при президенте России по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.

«Нам требуется нормативно закрепить порядок формирования резерва, а также установить чёткие требования к кандидатам и предоставляемым ими сведениям и документам, организовать полноценные проверочные мероприятия, в том числе на предмет соблюдения антикоррупционных требований», — цитирует его РИА Новости.

В частности, необходимо будет установить обязанности тех лиц, которые претендуют на включение в резерв, предоставлять все необходимые сведения о доходах и имуществе, отметил Миронов.

Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» увеличилось число стажировок и практик для студентов.