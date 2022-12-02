Кандидатов в российский кадровый резерв обяжут предоставлять сведения о доходах

Короткая ссылка
Помощник президента России Дмитрий Миронов заявил, что кандидатов в российский кадровый резерв обяжут предоставлять сведения о доходах.
Кандидатов в российский кадровый резерв обяжут предоставлять сведения о доходах
  • Legion-Media

Об этом он сказал на заседании комиссии при президенте России по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.

«Нам требуется нормативно закрепить порядок формирования резерва, а также установить чёткие требования к кандидатам и предоставляемым ими сведениям и документам, организовать полноценные проверочные мероприятия, в том числе на предмет соблюдения антикоррупционных требований», — цитирует его РИА Новости.

В частности, необходимо будет установить обязанности тех лиц, которые претендуют на включение в резерв, предоставлять все необходимые сведения о доходах и имуществе, отметил Миронов.

Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» увеличилось число стажировок и практик для студентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить