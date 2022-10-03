В технополисе «Москва» увеличилось число стажировок и практик для студентов

На 200 человек по сравнению с прошлым годом увеличилось число студентов, проходящих обучение по 17 востребованным специальностям на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса на территории технополиса «Москва».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Обучение на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» даёт молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных на площадках особой экономической зоны Москвы. Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов», — прокомментировал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.