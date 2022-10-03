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В технополисе «Москва» увеличилось число стажировок и практик для студентов

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На 200 человек по сравнению с прошлым годом увеличилось число студентов, проходящих обучение по 17 востребованным специальностям на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса на территории технополиса «Москва».
В технополисе «Москва» увеличилось число стажировок и практик для студентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Обучение на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» даёт молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных на площадках особой экономической зоны Москвы. Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов», — прокомментировал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.

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