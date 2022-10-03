В технополисе «Москва» увеличилось число стажировок и практик для студентов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Обучение на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» даёт молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных на площадках особой экономической зоны Москвы. Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов», — прокомментировал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.