Наиболее длительные поездки осенью россияне совершали в Анапу, Краснодар и Ростов

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, куда в осенний период россияне ездили на долгий срок, а где проводили совсем немного времени.

Так, туристы, предпочитающие авиапутешествия, в России больше всего времени проводили на южных курортах. Отдых в Анапе длился в среднем 18,7 дня, а в Краснодаре — 18,4 дня.

На третьем месте оказался Ростов, где проводили в среднем 14,7 дня. Также в топ направлений вошли Магадан (туда ездили на 13,4 дня) и Геленджик (12,5 дня).

За границей в осенний период дольше всего отдыхали во Вьетнаме — средняя продолжительность пребывания в Ханое длилась 34,1 дня, а в Хошимине — 24,7 дня. Третью строку занимает Майами, где клиенты сервиса проводили в среднем 21,3 дня. Кроме того, в пятёрку вошли Дели (20,5 дня) и Денпасар (20,1 дня).

Среди длительных путешествий на поезде в топ также попали в основном южные курортные города. На первом месте оказалась Феодосия, куда ездили в среднем на 13,8 дня, далее следуют Владиславовка (село в Кировском районе Крыма), в которой клиенты сервиса находились в среднем 12,9 дня, и Симферополь, где проводили около 12,8 дня. Также в списке Евпатория (12,7 дня) и Клинцы (11,2 дня).

Список российских городов, куда туристы минувшей осенью летали на наименее продолжительное время, возглавляет Череповец: там проводили в среднем 1,8 дня. Также недолго клиенты сервиса оставались в Тамбове (2,6 дня), Пскове (2,7 дня), Йошкар-Оле (2,8 дня) и Ульяновске (2,9 дня).

Среди заграничных перелётов меньше всего дней провели в Кайсери — в турецком городе останавливались в среднем на 2,8 дня. Далее в списке следуют Актобе (4,5 дня), Минск (4,6 дня), Измир (4,9 дня) и Бухарест (5,4 дня).

Самыми короткими путешествиями на поезде стали: поездки в Самарканд (там пользователи проводили около одного дня), Владимир (1,6 дня), Сортавалу (1,7 дня), Рязань (1,8 дня) и Тулу (1,9 дня).

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