К месту крушения МиГ-31 в Приморье направлены вертолёты поисково-спасательной службы

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В Приморском крае к месту крушения МиГ-31 направлены вертолёты Ми-8 поисково-спасательной службы, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
К месту крушения МиГ-31 в Приморье направлены вертолёты поисково-спасательной службы
  • РИА Новости

Там уточнили, что самолёт упал во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта.

«Экипаж катапультировался», — сказали в пресс-службе.

Полёт выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, подчеркнули в ВВО.

Причиной происшествия могла стать техническая неисправность, пишет РИА Новости.

2 декабря в Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. По информации ТАСС, самолёт упал в лесном массиве сразу после вылета.

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