К месту крушения МиГ-31 в Приморье направлены вертолёты поисково-спасательной службы
- РИА Новости
Там уточнили, что самолёт упал во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта.
«Экипаж катапультировался», — сказали в пресс-службе.
Полёт выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, подчеркнули в ВВО.
Причиной происшествия могла стать техническая неисправность, пишет РИА Новости.
2 декабря в Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. По информации ТАСС, самолёт упал в лесном массиве сразу после вылета.