В Тверской области выявили 16 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области выявили 16 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 179 135. Вылечились 175 717 жителей, в том числе 45 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 9 случаев свиного гриппа, передаёт URA.RU.

«Заболеваемость гриппом в округе в этом сезоне зарегистрирована на 38-й неделе мониторинга, начиная с 45-й недели наблюдается тенденция к росту. Из 35 случаев гриппа выявлено 9 случаев A (H1N1)», — сказала замруководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.