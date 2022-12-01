В Тверской области выявили 16 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Тверской области выявили 16 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тверской области выявили 16 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Mrs_2015

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 179 135. Вылечились 175 717 жителей, в том числе 45 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 9 случаев свиного гриппа, передаёт URA.RU.

«Заболеваемость гриппом в округе в этом сезоне зарегистрирована на 38-й неделе мониторинга, начиная с 45-й недели наблюдается тенденция к росту. Из 35 случаев гриппа выявлено 9 случаев A (H1N1)», — сказала замруководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить