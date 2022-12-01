В Челябинской области зафиксировали 98 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зафиксировали 98 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении находятся 1355 пациентов. С начала пандемии в регионе подтвердили 393 628 случаев коронавируса.

Тем временем в Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«В структуре вирусов гриппа превалирует пандемический вирус гриппа, А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, и другие респираторные вирусы не гриппозной этиологии», — заявили в ведомстве.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.