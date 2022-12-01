В Иркутской области подтвердили 142 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 142 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 1 декабря 2022 года в Иркутской области официально выявлено 353 714 случаев новой коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

Выздоровел с начала пандемии 348 661 житель региона.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 6785 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.