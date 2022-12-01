В Оренбургской области зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 240 321. Выздоровел 235 951 житель, в том числе 26 за минувшие 24 часа.

Тем временем в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии рассказали, что в регионе пока не идёт речи об обязательном ношении масок, передаёт mkset.ru. Вместе с тем гражданам из групп риска рекомендуется не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в общественных местах.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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